Možen ukrep za zaščito pred okužbami v vrtcih in šolah tudi čistilec zraka

Škofja Loka, 20. aprila - V svetu se za preprečevanje širjenja virusnih okužb v zaprtih prostorih vse pogosteje uporabljajo tudi čistilci zraka, ki so v Sloveniji za zdaj precejšnja novost. V minulih tednih so čistilec zraka testirali v škofjeloškem vrtcu in osnovni šoli, kjer so danes predstavili tudi njegovo delovanje in učinkovitost.