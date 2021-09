Društvo MDS za takojšno razpravo o rešitvi spora o bančni sanaciji

Ljubljana, 14. septembra - Sodba ESČP po mnenju Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) predstavlja veliko zmago za bančne razlaščence. "Sodišče je pozvalo, da je treba njihov položaj urediti brez nadaljnjega nepotrebnega odlašanja," so zapisali in odgovorne pozvali k takojšnji in argumentirani razpravi na podlagi njihovih predlogov.