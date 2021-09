ESČP z odločitvijo o bančnih izbrisih

Strasbourg, 14. septembra - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) bo po napovedih danes razglasilo odločitev v primeru razlaščenih vlagateljev v podrejene obveznice in delnice saniranih bank v letih 2013 in 2014 v Sloveniji. Postopek proti državi poteka, ker pritožniki menijo, da niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva in sojenja v razumen roku.