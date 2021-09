Počivalšek na kongres SMC po mandat za dogovor o združevanju in povezovanju

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana/Celje, 14. septembra - SMC se bo v četrtek v Celju sestala na programskem kongresu. Prvak stranke Zdravko Počivalšek gre po mandat za dogovor o združitvi s stranko GAS ter povezovanju in sodelovanju z nekaterimi drugimi strankami in listami na volitvah. Združitveni kongres z GAS naj bi bil do konca leta, ko bo združena stranka dobila tudi novo ime.