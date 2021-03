Počivalšek o odhodu treh poslancev SMC: Na dolgi rok je pomembneje, da cela ekipa vesla v isto smer

Ljubljana, 26. marca - Po navedbah prvaka SMC Zdravka Počivalška so trije poslanci SMC na seji sveta SMC ugotovili, da nimajo podpore za svoje poglede, zato so se odločili, da svojo politično pot nadaljujejo v opoziciji. To na prvi pogled lahko izgleda kot izguba, na dolgi rok pa je za SMC in Slovenijo pomembneje to, da celotna ekipa vesla v isto smer, meni Počivalšek.