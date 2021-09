Ljubljana, 13. septembra - NIJZ in ministrstvo za zdravje opozarjata na škodljive vplive kajenja na zdravje. Dolgotrajna izpostavljenost lahko tudi pri pasivnih kadilcih privede do razvoja bolezni, posebej tvegano pa je kajenju izpostavljati dojenčke in majhne otroke. Kadilcem svetujejo opustitev kajenja, kar je koristno za zdravje v katerikoli starosti.