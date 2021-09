Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije začelo kampanjo Čik pavza

Ljubljana, 9. septembra - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je v ponedeljek začelo digitalno kampanjo Čik pavza, v kateri ljudi ozaveščajo o pomenu zgodnjega odkrivanja pljučnega raka in o možnosti brezplačnega spletnega anonimnega posveta z zdravnikom. Digitalna kampanja bo potekala do 4. oktobra.