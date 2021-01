Ustavno sodišče glede izbrisov v bankah znova z vprašanji za Sodišče EU

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 29. januarja - Ustavno sodišče se je v presoji ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU. V Banki Slovenije se s tem strinjajo, medtem ko so mali delničarji ogorčeni, saj se rešitev po njihovem znova odmika za več let.