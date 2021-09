V Kostanjevici na Krki razstava o vezeh med zagrebško likovno akademijo in slovenskimi umetniki med obema vojnama

Kostanjevica na Krki, 10. septembra - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi odprli mednarodno razstavo Vezi - Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama. Pripravili so jo s sodelovanjem zagrebškega Nacionalnega muzeja moderne umetnosti in tamkajšnje Akademije likovnih umetnosti. Njeni avtorici sta Asta Vrečko in Dajana Vlaisavljević.