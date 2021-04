Na Hrvaškem razstava o povezavah zagrebške likovne akademije in slovenskih umetnikov

Zagreb, 20. aprila - O povezavah zagrebške likovne akademije in slovenskih umetnikov med prvo in drugo svetovno vojno govori razstava Vezi, ki so jo danes odprli v Nacionalnem muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu. Razstavljenih je več kot 100 del s poudarkom na slovenskih avtorjih, kot so Gabrijel Stupica, Zoran Mušič, Zoran Didek in Marij Pregelj.