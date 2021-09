V Mariboru evropski direktorji razpravljajo o strategiji upravljanja gozdov

Maribor, 8. septembra - V Mariboru se je danes v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu EU začelo dvodnevno neformalno srečanje generalnih direktorjev EU za gozdarstvo, na katerem govorijo o vlogi gozdov v trenutnih politikah in strategijah ter prispevku gozdov in gozdarstva za doseganja nacionalnih, evropskih in globalnih ciljev.