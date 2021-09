Slovenija, Nemčija in Portugalska sprejele pristope vključevanja bolnikov v raziskave raka

Ljubljana, 7. septembra - Slovenija je v okviru predsedujočega tria skupaj z Nemčijo in Portugalsko danes sprejela dokument o pristopih aktivnega vključevanja bolnikov v raziskave raka. Cilj je uskladiti nacionalne in evropske raziskave ter evropske države pozvati k sodelovanju, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.