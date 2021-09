Na gorenjskih cestah letos nekoliko manj nesreč kot lani

Kranj, 7. septembra - Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali še eno prometno nesrečo s telesnimi poškodbami. Statistični podatki Policijske uprave (PU) Kranj sicer kažejo na manj prometnih nesreč kot lani. V prvih osmih mesecih so namreč obravnavali približno pet odstotkov manj prometnih nesreč, manj je bilo tudi huje in lažje poškodovanih ter smrti.