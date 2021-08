Promet na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo močno povečan

Ljubljana, 28. avgusta - Zadnji počitniški konec tedna zaznamuje močno povečan promet na mejah s Hrvaško in Avstrijo, obremenjene pa so tudi avtoceste in ljubljanska obvoznica, kjer na posameznih odsekih prihaja do zastojev. Najdaljši je zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga približno 10 kilometrov.