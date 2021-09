Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. in 5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o petkovem vdoru skupine, ki nasprotuje cepljenju, v prostore Televizije Slovenija ter obsodbah tega dejanja. Poročale so tudi o tem, da sta predsednika Slovenije in Madžarske v Monoštru počastila 30-letnico delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem.