Finance o prihajajočem jesensko-zimskem obdobju epidemije (6. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Jernej Šmajdek v komentarju Kako preživeti jesen in zimo in ne znoreti? piše o tem, da je pred nami drugo zaporedno hladnejše obdobje v znamenju epidemije covida-19 in našteje nekaj želja, katerih izpolnitev bi po njegovem mnenju lahko pripomogla k temu, da bomo hladne in temačne mesece preživeli in ne znoreli.