V Portorožu jubilejno srečanje bivših internirank

Portorož, 5. septembra - V Portorožu je danes potekalo jubilejno, 60. vseslovensko srečanje bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok. Slavnostna govornica je bila slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc, dogodka pa se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.