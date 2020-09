V Portorožu počastili spomin na trpljenje internirank v 2. svetovni vojni

Portorož, 20. septembra - V Portorožu so že 59. priredili slovesnost ob vseslovenskem srečanju bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. Evropska poslanka Tanja Fajon je ob tej priložnosti poudarila pomen spominjanja na vzroke za grozote vojne.