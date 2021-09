V središču črnogorskega mesta Cetinje spopadi med protestniki in policijo

Cetinje, 5. septembra - V središču črnogorskega mesta Cetinje je že zgodaj zjutraj prišlo do izgredov med protestniki, ki nasprotujejo ustoličenju črnogorskega metropolita Joanikija na Cetinju, in policijo. Protestniki so z avtomobilskimi gumami, betonskimi blokadami in kamenjem blokirali cesto Podgorica-Cetinje, poročajo črnogorski mediji.