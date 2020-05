V Črni gori umiritev razmer po izpustitvi duhovnikov SPC iz pripora

Podgorica, 16. maja - Iz pripora v črnogorskem Nikšiću so danes zjutraj po 72 urah izpustili episkopa Srbske pravoslavne cerkve (SPC) v Črni gori Joanikija in še sedem duhovnikov SPC. Priprli so jih potem, ko so kljub prepovedi zbiranja zaradi epidemije covida-19 v torek v Nikšiću vodili molitveno procesijo z več tisoč verniki.