Grah Whatmough prepričan, da je dolžan slediti pravnemu mnenju o ničnosti sklepov nadzornega sveta

Ljubljana, 3. septembra - Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je prepričan, da mora slediti pravnemu mnenju, ki navaja, da so sklepi, sprejeti na avgustovski seji nadzornega sveta RTVS, nični. Zato se "nikakor ne more strinjati z izjavo Danila Tomšiča", da z neobjavo sklepov, ne deluje zakonito, pač pa velja prav nasprotno, so sporočili z RTVS.