Grah Whatmough: Po mnenju odvetniške družbe Čeferin današnji sklepi nadzornega sveta RTVS neveljavni

Ljubljana, 25. avgusta - Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je po današnji seji nadzornega sveta RTVS opozoril na pravno mnenje odvetniške družbe Čeferin, da je bil sklic seje nadzornega sveta nezakonit, zato so vsi sklepi neobstoječi in neveljavni. Nadzorniki vodstvu RTVS ne želijo omogočiti pravočasne priprave programskih in finančnih dokumentov, meni.