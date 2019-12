Zdravstveni dom za študente poziva k cepljenju proti HPV

Ljubljana, 5. decembra - Okužba z virusom HPV je najpogostejša spolno prenosljivo okužba, s katero se večina spolno aktivnih ljudi okuži vsaj enkrat v življenju. Najpogostejša je pri mladih, starih od 15 do 25 let. V zdravstvenem domu za študente v Ljubljani pozivajo k cepljenju proti HPV, zato v petek pripravljajo cepilni dan, so sporočili iz zdravstvenega doma.