Ankara si kljub kritikam želi nov dogovor z EU glede migrantov

Ankara, 2. septembra - Turška vlada si kljub kritikam na račun svoje politike do migrantov v državi prizadeva za obnovitev dogovora z Evropsko unijo na področju migracij. Dogovor mora biti obnovljen, "obsežen" in se nanašati na Sirce in Afganistance v Turčiji, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu.