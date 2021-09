Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ostro nad načrte glede prihodnje kmetijske politike

Ljubljana, 2. septembra - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS ostro nasprotuje izhodiščem strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in razporeditvi sredstev. Posebej jo motijo uvedba kapice v višini 100.000 evrov pri osnovni dohodkovni podpori za trajnost ter prenizke, neambiciozne investicije za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj.