Vlada za strateški načrt kmetijske politike zagotovila dodatnih 100 milijonov evrov

Gornja Radgona, 25. avgusta - Vlada je za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 zagotovila dodatnih 100 milijonov evrov, sta na sejmu Agra povedala sindikalist Anton Medved in kmetijski minister Jože Podgoršek. S tem je rešena vrsta težav in zapletov, kako razdeliti kmetijski denar, o čemer so ves čas razpravljali na sejmu.