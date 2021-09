V Starem trgu ob Kolpi bodo posodobili športni park

Stari trg ob Kolpi, 5. septembra - V Starem trgu ob Kolpi bodo do konca leta razširili in posodobili športni park. Naložba naj bi stala skoraj 55.000 evrov, črnomaljska občina bo slabih 23.000 evrov zanjo dobila od ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Preostanek bo pokrila sama. V športnem parku bodo namestili šest fitnes naprav in pet igral za zabavo in razgibanje otrok.