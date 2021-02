V Starem trgu ob Kolpi naložbe v ohranjanje narave in trajnostni turizem

Stari trg ob Kolpi/Črnomelj, 24. februarja - Občina Črnomelj je v okviru naložb lokalnega razvoja v glavnini končala partnerski projekt Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini-Čredniška pot. S tem z evropskim denarjem podprtim projektom bodo prispevali k ohranjanju narave oz. vodnih virov in kulturne dediščine ter k razvoju trajnostnega turizma in podeželja.