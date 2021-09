Ministrstvo izbralo 62 izvajalcev za skrajševanje čakalnih vrst

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 1. septembra - Ministrstvo za zdravje je med 73 izvajalci zdravstvenih storitev, ki so se prijavili na nacionalni razpis za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, izbralo 62 izvajalcev, so danes sporočili. Predvidoma do konca tedna jim bo ministrstvo poslalo pogodbe v podpis. Skupna vrednost razdeljenih programov znaša 18,45 milijona evrov za dve leti.