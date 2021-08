Na ministrstvu začeli odpirati ponudbe za skrajševanje čakalnih vrst

Ljubljana, 11. avgusta - Na ministrstvu za zdravje so danes začeli odpirati ponudbe, ki so prispele na javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst. Ministrstvo bo po končanem postopku odpiranja pripravilo kratek povzetek in ga objavilo na svojih spletnih straneh, predvidoma do konca tega tedna, so pojasnili za STA. Za razpis bodo namenili 65 milijonov evrov.