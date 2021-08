Kustečeva šolarjem zaželela zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto

Ljubljana, 31. avgusta - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob začetku novega šolskega leta šolarje pozvala, naj ne pozabijo na vrline in pravila varnosti. "Zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto vam želim, bodite odgovorni ter spoštljivi do sebe in do drugih," je zapisala.