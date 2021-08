V novogoriški občini številne investicije v šolske in predšolske objekte

Nova Gorica, 31. avgusta - V novogoriški občini so pred začetkom novega šolskega leta opravili številna vlaganja v objekte in okolico šol in vrtcev. Trenutno pa potekata tudi dve večji vlaganji za skoraj šest milijonov evrov v prenovo osnovne šole Milojke Štrukelj sredi Nove Gorice in v novogradnjo vrtca Grgar.