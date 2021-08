Organizacija MusiCares Joni Mitchell razglasila za osebnost leta 2022

Los Angeles, 29. avgusta - Legendarno kanadsko pevko in tekstopisko Joni Mitchell (77) je neprofitna organizacija MusiCares razglasila za osebnost leta 2022. Glasbenica je znana po pesmih River, Raised on Robbery, Help Me in Big Yellow Taxi, vrhunec slave pa je doživela v 70. letih minulega stoletja. Ob priznanju bodo 29. januarja 2022 priredili poseben koncert v njeno čast.