Izšla bo knjiga Joni Mitchell, prvotno namenjena prijateljem

London, 13. marca - Kanadska kantavtorica in slikarka Joni Mitchell je leta 1971 za svoje najbližje prijatelje ustvarila knjigo, v kateri je spojila besedila svojih na roko napisanih pesmi, poezije in več kot 30 akvarelov. Kot piše britanski The Guardian, bo po več kot 40 letih knjiga, naslovljena Morning Glory on the Vine, letošnjo jesen izšla za širši krog bralcev.