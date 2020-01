Letošnja Conventa z rekordnim številom novih razstavljalcev

Ljubljana, 22. januarja - Ljubljana danes in v četrtek gosti poslovno borzo t. i. nove Evrope Convento, ki je namenjena poslovnim srečanjem, kongresom in motivacijskim potovanjem. Udeležuje se je 146 razstavljalcev iz 16 držav. Novih razstavljalcev je 30, kar je največ doslej. Sodelujoči so se dogovorili za 4000 sestankov, kar je po mnenju organizatorjev odličen rezultat.