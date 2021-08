Primorske novice o nesoglasjih glede medvedov v Sloveniji (19. 8.)

Koper, 18. avgusta - Danijel Cek v komentarju Varen človek in varen medved piše o nesoglasjih glede medvedov v Sloveniji, še posebej njihovega odstrela. Poudarja, da je na eni strani stroka, na drugi pa so naravovarstveniki. Po njegovih besedah imata obe strani različna mnenja in argumente. Opozarja tudi na odnos med domačini in medvedi.