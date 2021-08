Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o epidemiološki situaciji v zvezi s covidom-19 v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je slovenski zunanji minister Anže Logar dejal, da Slovenija ne misli sprejemati afganistanskih beguncev, razen največ petih, ki so delali za EU.