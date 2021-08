Notranji ministri EU za dodatno pomoč državam ob beloruski meji zaradi migracij

Bruselj, 18. avgusta - Notranji ministri EU so se na današnjem izrednem zasedanju strinjali, da v države članice, ki so prizadete zaradi nezakonitih prihodov migrantov iz Belorusije, napotijo dodatne strokovnjake in potrebno tehnično opremo. Evropsko unijo so pozvali k dodatni finančni pomoči in se zavzeli za krepitev nadzora na zunanji meji EU.