Slovensko predsedstvo EU obsodilo beloruske poskuse izkoriščanja migrantov v politične namene

Bruselj, 18. avgusta - Notranji ministri EU danes na izrednem videozasedanju med drugim razpravljajo o nezakonitih migracijah iz Belorusije in položaju v prizadetih članicah EU. Slovensko predsedstvo Svetu EU odločno podpira in izraža solidarnost s temi državami in obsoja poskuse Belorusije za izkoriščanje ljudi v politične namene, je dejal notranji minister Aleš Hojs.