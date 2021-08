Spet v šolo: Prehod iz vrtca v osnovno šolo naj poteka čim bolj tekoče

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 25. avgusta - Za razvoj otroka na vseh področjih je pomembno, da prehod med vrtcem in šolo poteka čim bolj tekoče. Otroke se tako že v vrtcu spodbuja na področjih govora, mišljenja in socialnih spretnosti. Večina prvošolcev tako vstop v šolo dojema kot izziv in ne težavo, zato se tega veselijo, pojasnjuje razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek.