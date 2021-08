Spet v šolo: Do prvih počitnic manj kot dva meseca pouka

Ljubljana, 23. avgusta - Razporeditev pouka, prostih dni in trajanje šolskih počitnic ureja koledar za osnovne in srednje šole. Ureja tudi nekatere roke, denimo za obveščanje o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja ter za izdajo spričeval. Tako denimo določa, da se prvih šolskih počitnic učenci lahko veselijo že 25. oktobra.