Tudi paraolimpijske igre v Tokiu za zaprtimi vrati

Tokio, 16. avgusta - Zaradi poslabšanja razmer glede koronskih okužb bo Japonska predvidoma podaljšala izredne razmere v Tokiu in jih razširila na sedem drugih prefektur. Kot danes poročajo japonski mediji, želi vlada podaljšati izredne razmere do 12. septembra in s tem do konca paraolimpijskih iger. Tudi boji športnikov invalidov bodo potekali za zaprtimi vrati.