Pregled - ZOI, 20. 2. (nedelja)

ZAKLJUČNA SLOVESNOST - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je ob koncu barvite zaključne slovesnosti v Pekingu razglasil konec 24. zimskih olimpijskih iger in gledalce povabil k vnovičnem snidenju čez štiri leta v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Tokratne igre je označil za izjemne in v luči koronavirusa varne. Na igrah je sodelovalo 42 slovenskih športnikov, ki so osvojili sedem medalj.

KORONAVIRUS - Kitajski organizatorji so previdnostne ukrepe ob pandemiji covida-19 označili za "uspešen vzorčen primer za druge mednarodne dogodke". Udeleženci so bili v hermetično zaprtem olimpijskem mehurčku ves čas povsem odrezani od kitajskega prebivalstva, v času iger je bilo opravljenih 1,7 milijona testov na novi koronavirus. Pri tem so potrdili 437 okužb ter okužene izolirali v posebnem hotelu. Po oceni organizatorjev so bile igre "fantastične, izjemne in odlične".

SMUČARSKI TEK - Norvežanka Therese Johaug je zmagala na 30-kilometrskem maratonu, kar je njena tretja zlata medalja v Pekingu. Drugo mesto je zasedla Američanka Jessica Diggins, tretje pa Finka Kerttu Niskaken. Slovenki Neža Žerjav in Anita Klemenčič sta zasedli 53. oziroma 59. mesto.

HOKEJ - Finski hokejisti so v velikem finalu z 2:1 premagali branilce naslova Ruse za prvo zlato hokejsko olimpijsko medaljo. Odločilni gol je v 41. minuti dosegel Hannes Björninen. Dvoboj za bron so že v soboto dobili Slovaki, ki so za svoje prvo odličje na olimpijskih turnirjih s 4:0 premagali Švedsko.

ALPSKO SMUČANJE - Avstrija je zmagovalka zadnje preizkušnje v alpskem smučanju. V finalu paralelne tekme mešanih ekip je premagala Nemčijo. V malem finalu je tretje mesto zasedla Norveška. Slovenija je tekmo pred tem končala v četrtfinalu proti kasnejšim zmagovalcem in bila skupno sedma med 15 reprezentancami.

BOB - Nemec Francesco Friedrich je s svojo ekipo osvojil naslov prvaka v bobu štirisedu. Enaintridesetletnik je postal prvi pilot v zgodovini olimpijskih iger, ki mu je uspelo ubraniti dvojček s prejšnjih iger - ubranil je naslova tako v bobu dvosedu kot štirisedu. Srebro je osvojila še ena nemška posadka Johannesa Lochnerja, bron pa Kanadčani s pilotom Justinom Krippsom.

CURLING - Reprezentanca Velike Britanije je zmagovalka ženskega turnirja v curlingu. V finalu je z 10:3 premagala Japonsko, kar je prvo žensko olimpijsko zlato v curlingu za to državo po Salt Lake Cityju leta 2002. Bron so že v soboto osvojile Švedinje.