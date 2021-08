Močan dež na Japonskem sprožil poplave in zemeljske plazove

Tokio, 14. avgusta - Obilno deževje je na zahodu Japonske povzročilo hudourniške poplave in sprožilo več zemeljskih plazov. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, še dve pa pogrešajo. Oblasti v Hirošimi in severnem delu otoka Kyushu so danes pozvale tudi k evakuaciji skoraj milijona in pol prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.