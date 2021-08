Na Mladinskem strateškem forumu o smereh prihodnjega razvoja Slovenije in EU

Maribor, 14. avgusta - Podmladka SDS in NSi, Slovenska demokratska mladina in Mlada Slovenija, sta danes v Mariboru gostila Mladinski strateški forum. Po besedah predsednika NSi in ministra za obrambo Mateja Tonina je prav, da se mladi zanimajo za prihodnost, saj je od njih prihodnost tudi odvisna. Takšni dogodki pa so priložnost, da izmenjajo svoje poglede, je dejal.