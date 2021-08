Ob mednarodnem dnevu mladih opozorila na duševne stiske med mladimi in na prekarnost

Ljubljana, 12. avgusta - Letošnja tema mednarodnega dneva mladih je preoblikovanje prehranskih sistemov, pa tudi sledenje ciljem Agende 2030, kot so preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter boj proti duševnim stiskam. V Mladinskem svetu Slovenije pa so ob tej priložnosti posebej opozorili tudi na duševne stiske med mladimi in prekarne oblike zaposlitve.