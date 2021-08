Policija prosi za informacije o ropu v Ljubljani

Ljubljana, 13. avgusta - Do oškodovanca, ki je s skuterjem stal na mestu, je danes nekaj po polnoči v Ljubljani za Bežigradom pristopilo okoli šest mlajših moških, ki so ga podrli na tla, mu vzeli skuter ter zbežali s kraja. Policija je pozneje našla skuter v bližini, povzročili pa so za 400 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.