V Ljubljani v Šiški udaril varnostnika, v centru hotel odnesti čevlje iz trgovine

Ljubljana, 6. avgusta - Neznan moški je v trgovini v Šiški v Ljubljani v četrtek popoldne vzel izdelek in odšel brez plačila. Varnostnika, ki ga je skušal zadržati, je večkrat udaril, odvrgel neplačani izdelek in zbežal. Lažje poškodovanega varnostnika so odpeljali v bolnišnico. Brez poškodb pa se je isti dan dopoldne končal rop v središču mesta.