Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so po zemljevidu, ki ga je objavil Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni, nekateri deli Slovenije že vstopili v oranžno fazo. Poročale so tudi o tem, da je Slovenija med evropskimi državami, ki so najbolj povečale obseg industrijske proizvodnje na letni ravni.