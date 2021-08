Delo o goljufivih zdravnikih (13. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Brigite Ferlič Žgajnar v komentarju Zakaj so zdravniki v Sloveniji lahko bogovi piše o tem, da je interni nadzor v UKC Ljubljana pokazal, da so nekateri zdravniki v času, ko so bili evidentirani na ortopedski kliniki, delali drugje. A kot opozarja avtorica, to dopušča sistem, ki ne določa, koliko ur oziroma posegov mora na dan opraviti posameznik.